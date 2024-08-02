В Одесі судитимуть двох молодиків, які вбили підлітка та побили його товариша

Одному зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі, а другому – штраф або громадські чи виправні роботи.

Подія сталася 6-го травня поточного року на вулиці Варненській.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що того трагічного вечора двоє неповнолітніх одеситів поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою їх гукнули дорослі чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика, і попросили закурити. 16-річні приятелі відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину. Один зі зловмисників – 20-річний містянин, накинувся з кулаками на одного з юнаків. Потерпілий намагався захищатися за допомогою сльозогінного балончика, але молодик повалив його на землю та побив, спричинивши садна. За висновками судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження хлопця відносяться до категорії легких.

В подальшому побитому хлопцеві вдалося втекти і попросити допомоги в однієї з приватних охоронних фірм. У той час інший зловмисник «розбирався» з другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди.

Коли побитий юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові, а компанії незнайомців вже не було. Він викликав «швидку», охоронці намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків. За результатами судово-медичної експертизи, смерть хлопця настала від колото-різаного поранення грудної клітки з ушкодженням навколосерцевої сумки та серця з крововиливом в навколосерцеву сумку і плевральну порожнину.

До ранку оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку обласної поліції встановили всіх учасників конфлікту, в тому числі правопорушника, який завдав смертельного удару юнакові. Ним виявився 24-річний харків’янин. Його затримали в орендованій квартирі в Хаджибейському районі Одеси. Під час проведення слідчих дій молодик розповів, що викинув знаряддя злочину на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік від місця події. Правоохоронці вилучили ніж та долучили до справи в якості речового доказу.

«В ході досудового розслідування нами були допитані усі причетні до події особи та свідки, вилучені речові докази, проведені судово-медичні, імунологічні, цитологічні, криміналістичні експертизи, впізнання та слідчі експерименти. За результатами слідчих дій ми під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули фігурантам обвинувачення, залежно від скоєного. Одному – за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. За цей злочин обвинуваченому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Другому – за ч. 1 ст. 125 ККУ в умисному легкому тілесному ушкодженні. Це правопорушення карається штрафом до 850 гривень або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. Обвинувальні акти ми скерували до суду», – повідомив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Микола Каширкін.

Одеське районне управління поліції № 1