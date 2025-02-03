В Одесі судитимуть киянина, який на замовлення підпалив в обласному центрі квартиру

Слідчі скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду. Правопорушнику загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо: подія сталася в жовтні минулого року в одному з житлових будинків у центрі Одеси. Правопорушник облив легкозаймистою рідиною вхідні двері квартири 33-річного чоловіка, що розташована на другому поверсі, і підпалив. На щастя, пожежу одразу помітили сусіди, і її вчасно було ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав.

Одеським поліцейським знадобилася доба, аби встановити, що житло підпалив 42-річний житель столиці. Фігуранта затримали в Києві, куди він утік одразу після вчинення злочину.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік за гонорар виконав замовлення на підпал чужої квартири, яке отримав від невідомої особи з інтернету. Оселившись у готелі за два дні до скоєння злочину, він розвідав місцевість, після чого ввечері зробив підпал та «відеозвіт», який відправив замовнику, і на рейсовому автобусі повернувся до столиці.

За висновком проведеної будівельно-технічної експертизи, внаслідок пошкодження вогнем дверей і підлоги власник квартири зазнав збитків на суму понад 15 тисяч гривень.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули обвинувачення киянину в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 60560 грн. Слідство завершено і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі», – розповіла слідча відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Інна Похила.

Заходи з викриття правопорушника проводили оперативники та аналітиками управлінь карного розшуку й кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, за сприяння співробітників УКР та ППОП ГУНП в м. Києві, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Відносно особи, на замовлення якої діяв киянин, матеріали виділені в окреме провадження.

Одеське районне управління поліції № 1