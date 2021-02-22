На Закарпатті затримали нелегалів з Молдови і Лівану, які намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні (фото)

Військовослужбовці Чопського загону запобігли двом спробам незаконного перетину державного кордону.

Першого з правопорушників виявили по обіді на кордоні з Угорщиною. Під час несення служби поблизу населеного пункту Соломоново Ужгородського району прикордонний наряд помітив невідомого, який намагався перелізти через загороджувальний паркан. Затриманий виявився 45-річним громадянином Молдови. Він у законний спосіб прибув в Україну, а потім вирішив самотужки дістатися кордону, щоб в обхід пунктів пропуску потрапити до країн Євросоюзу.

Іншого порушника затримали ввечері на пів шляху до Словаччини. Під час патрулювання прикордонний наряд від відділу «Ужгород» виявив чоловіка арабської зовнішності, який також намагався подолати загороджувальний паркан. Його зупинили за 200 метрів від держрубежу. Затриманий мав при собі паспортний документ громадянина Лівану. 18-річний юнак також прибув на терени нашої держави встановленим порядком, а потім вирішив продовжити «мандрівку» в ЄС у незаконний спосіб.

Подальшу долю обох іноземців розглядатиме суд. Їх дії підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», повідомляє пресслужба Чопського прикордонного загону. // Закарпаття онлайн