В Одесі судитимуть організовану злочинну групу псевдоволонтерів

Зловмисники ошукали 14 довірливих громадян на загальну суму понад 280 тис. грн. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що житель Одеси організував злочинну групу, залучивши до неї двох знайомих. Зловмисники під виглядом благодійників, які нібито знаходяться за кордоном, телефонували військовим, представникам духовенства, волонтерських організацій, казали, що мають бажання передати безкоштовно на потреби ЗСУ автомобіль або іншу гуманітарну допомогу, однак необхідні кошти для доставки благодійної допомоги до необхідного пункту призначення. І введені в оману громадяни перераховували гроші на рахунки, вказані псевдоволонтерами.

Аби потерпілі не мали сумніву щодо благодійних намірів аферистів, під час телефонних розмов ті створювали відчуття, ніби автівка чи інший вантаж вже в дорозі – шум завантаженої проїзної частини, сигнали транспортних засобів тощо.

У такий спосіб «благодійникам» вдалось ошукати 14 довірливих громадян і заволодіти їхніми грошима у розмірі більше 280 тисяч гривень. Кошти вони знімали з банківських рахунків, ділили між собою і витрачали на власні потреби, а з потерпілими переставали виходити на зв’язок.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули трьом фігурантам обвинувачення:

– за ч.ч. 2 та 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції Закону України № 2997-IX від 21.03.2023) і ч. 5 ст. 190 того ж кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою. В тому числі пособництво у вчиненні даних злочинів (ч. 5 ст. 27 ККУ);

– за ч.ч. 2 та 3 ст. 209 – володіння, розпорядження, зміна форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, зокрема повторно.

Заходи проводили працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, слідчі слідчого управління та управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини