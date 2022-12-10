В Одесі трьох зловмисників викрили в умисному підпалі автомобіля місцевої жительки

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Замовником злочину став 47-річний чоловік одеситки, який, приревнувавши її до знайомого, вирішив у такий спосіб помститися їй.

Правоохоронці встановили, що зловмисник до реалізації «брудної справи» залучив свого підлеглого, пообіцявши винагороду в розмірі 500 доларів США. Однак той, побоюючись не впоратись, покликав на допомогу свого колегу. Тож одного вечора спільники, придбавши на автозаправній станцію пляшку пального, дісталися обумовленого автомобіля, який знаходився у дворі багатоквартирного будинку за місцем мешкання жінки, й доки один з них спостерігав за обстановкою навколо, інший облив транспортний засіб пальним і підпалив.

в одесі поліцейські викрили трьох громадян в умисному підпалі автомобіля місцевої жительки

Правопорушників викрили співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили речові докази причетності до підпалу транспортного засобу.

в одесі поліцейські викрили трьох громадян в умисному підпалі автомобіля місцевої жительки

За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури, повідомили чоловікам про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1

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