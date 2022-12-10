В Одесі трьох зловмисників викрили в умисному підпалі автомобіля місцевої жительки

Замовником злочину став 47-річний чоловік одеситки, який, приревнувавши її до знайомого, вирішив у такий спосіб помститися їй.

Правоохоронці встановили, що зловмисник до реалізації «брудної справи» залучив свого підлеглого, пообіцявши винагороду в розмірі 500 доларів США. Однак той, побоюючись не впоратись, покликав на допомогу свого колегу. Тож одного вечора спільники, придбавши на автозаправній станцію пляшку пального, дісталися обумовленого автомобіля, який знаходився у дворі багатоквартирного будинку за місцем мешкання жінки, й доки один з них спостерігав за обстановкою навколо, інший облив транспортний засіб пальним і підпалив.

Правопорушників викрили співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили речові докази причетності до підпалу транспортного засобу.

За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури, повідомили чоловікам про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1