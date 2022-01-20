В Одесі відправили під суд розробників порносайту

Організатори закуповували матеріал у інших представників незаконного бізнесу.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, спільники створили сайт ще два роки тому. Туди вони завантажили порнографічний контент і знайшли клієнтів, які купували рекламу.

Схема працювала так: користувачі, які перебували на порносайті, автоматично переходили ще й на сайти, проплачені замовниками. Завдяки цьому підозрювані отримувати електронні гроші.

“У ході досудового розслідування також встановлені ще двоє членів організованої групи, яким повідомлено про підозру у незаконному розповсюдженні зображень, кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, зокрема, дитячої порнографії, через всесвітню мережу Інтернет. З яких один помер в ході досудового розслідування, а ще одного засуджено вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості”, — зазначали у пресслужбі прокуратури області. // Діло