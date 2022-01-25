В Одесі викрили групу осіб, які займалися сутенерством (відео)

У винайманих на вулицях Буніна та Некрасова квартирах вони утримували місця розпусти, куди по розміщеним у соцмережах оголошенням втягували дівчат в скрутному матеріальному становищі для зайняття проституцією.

За правилами рекрутерів, з одного клієнта найманка повинна була брати 2000 гривень, а із зароблених за добу грошей отримувати 50 %.

Протиправну діяльність зловмисників викрили оперативники міграційної поліції Одещини. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення вдома й «на роботі» у зловмисників правоохоронці провели санкціоновані Київським районним судом міста Одеси обшуки та вилучили чорнові записи, телефони, ноутбуки, банківські карти, мобільні телефони, гроші й інші речові докази.

За результатами досудового розслідування слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили чотирьом зловмисницям віком від 28-ми до 44-х років підозри в сутенерстві за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Одеської області