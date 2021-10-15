В Одесі вінниччанин убив товариша і викинув тіло у туалет

Конфлікт між чоловіками, які спільно винаймали житло, стався під час розпивання алкогольних напоїв.

Сварка переросла в бійку, під час якої підозрюваний спричинив товаришеві смертельні ножові поранення в груди. Щоб позбутися доказів злочину, правопорушник скинув тіло загиблого у яму туалету та спробував змити сліди крові зі знаряддя вбивства.

Про те, що сталося у його будинку, поліцейських сповістив господар оселі.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази злочину, а фігуранта затримали. Йому оголосили підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15-ти років. // Вартові еспресо