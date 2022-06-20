Вистрілив в голову співмешканці у присутності двох дітей – взято під варту мешканця Київщини

За клопотанням прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права визначення застави громадянину, підозрюваному у замаху на умисне вбивство співмешканки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, мешканець Білоцерківського району під час конфлікту зі співмешканкою погрожував їй вбивством.

П’яний чоловік тримав у руках ніж та хаотично махав ним перед обличчям жінки. Не реагуючи на прохання заспокоїтись, підозрюваний взяв рушницю, спорядив її патроном, підійшов до потерпілої та в присутності двох малолітніх дітей здійснив один постріл їй у голову. Жінка наразі перебуває у лікарні.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура