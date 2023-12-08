В Одесі водій збив на переході 10-річного хлопчика

Автопригода сталася сьогодні ввечері на вулиці Сегедській.

Попередньо встановлено, що кермувальник автомобіля наїхав на 10-річного хлопчика, коли той перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілого доставили до медичного закладу із множинними саднами і гематомами обличчя та підозрою на черепно-мозкову травму.

Повні обставини події наразі з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одеське районне управління поліції № 1