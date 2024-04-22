Затримано ексдепутата-зрадника та його спільницю, які наводили російські ракети на Херсон

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб на правобережній Херсонщині.

У результаті спецоперації викрито 4-х учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримано «на гарячому» під час виконання ворожого завдання. Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

За даними слідства, за їхнім «наведенням» рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.

Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих «прильотів» по обласному центру.

Ексдепутат-зрадник «узагальнював» отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з фсб.

Напередодні звільнення обласного центру він втік до росії, де продовжив співпрацю з окупантами.

У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України.

Наразі всім чотирьом агентам рф повідомлено про підозру.

Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в рф, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати фігурантів.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України