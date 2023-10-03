Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут
МЗС РФ заявило, що ратифікація Єреваном документа “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.
Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Про це пишуть News Armenia.
Римський статут − міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд, який набрав чинності 1 липня 2002 року. 17 березня цього року МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей. Це означає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні заарештувати лідера окупантів, якщо він відвідає їх.
За поданий законопроєкт проголосували 60 депутатів, проти – 22. Його не підтримали опозиційні фракції “Вірменія” та “Честь маю”.
Єреван підписав Римський статут ще у 1998 році. Цього року у березні Конституційний суд країни визнав конституційними зобов’язання, передбачені документом. Пізніше виконавча влада направила документ до Національних зборів для ратифікації. У вересні його винесли на розгляд парламентарів.
Нагадаємо, прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявив раніше, що ратифікація статуту не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин. // LB.ua