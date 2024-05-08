На Київщині викрили адмінів інтернет-спільнот, які «зливали» у месенджерах місця вручення повісток

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено діяльність інтернет-спільнот, які у месенджерах допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації.

Двом адміністраторам таких спільнот повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані створили Tелеграм-канал та групу у Viber, де упродовж 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Київської області.

Підозрювані розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов’язаним повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

Для збору відомостей про «локації» адміністратори використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

Стосовно одного з фігурантів обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Досудове розслідування – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура