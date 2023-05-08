В Одесі взято під варту командира відділення, який видавав себе за посадовця РТЦК та СП (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру командиру відділення однієї з військових частин ЗС України за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської спеціалізованої прокуратури.

Встановлено, що військовослужбовець, видаючи себе за посадову особу одного з РТЦК та СП в Одеській області, одержав грошові кошти в сумі 2500 дол. США. Такі кошти він отримав за сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, що слугували б йому законною підставою для перетину державного кордону.

02 травня 2023 року, після передавання документів і одержання хабаря, військовослужбовця затримали правоохоронці в порядку ст.208 КПК України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 гривень.

Крім того, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводження працівників Департаменту військової контррозвідки УСБ України.