На Закарпатті припинено діяльність злочинної групи, яка налагодила схему продажу заборонених психотропних речовин

В Ужгороді слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю, за процесуального керівництва обласної прокуратури, припинили діяльність групи зловмисників, які налагодили схему продажу заборонених на території України психотропних речовин. Лідера групи затримали, ще двом його спільникам повідомлено про підозру.

Вчора, 10 лютого, поліцейські Закарпаття припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка займалася незаконним збутом психотропних засобів, що заборонені до обігу на території України. До спецоперації були залучені слідчі Головного управління поліції області, співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю, співробітники кримінальної поліції. Силову підтримку надали бійці Роти поліції особливого призначення.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми є 55-річний ужгородець. Маючи у власності мережу місцевих аптек, чоловікові було «зручно» організувати такий нелегальний бізнес, до якого він залучив ще шістьох людей віком від 30 до 50 років. Серед них і жінка-фармацевт, яка працювала в одній з аптек провізором.

Відомо, що спільники лідера групи займалися пошуком клієнтів та безпосередньо реалізацією психотропів. Для цього вони використовували спеціальні Інтернет-ресурси, де приймали замовлення. Торгували зловмисники кількома видами психотропних засобів і розповсюджували їх не лише на Закарпатті, а і по всій території України — транспортували заборонений товар до Києва, звідки розповсюджували його по інших областях.

Поліцейські провели 19 санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників угруповання, а також у приміщеннях аптек, які належать організаторові. Серед вилучених доказів їх злочинної діяльності: понад півтори тисячі психотропних засобів, понад 2 тисячі бланків для лікарських рецептів, комп’ютерна техніка, печатки. Крім того, поліцейські вилучили близько 5 тисяч доларів, понад 61 тисячу гривень, банківські картки, а також 6 автомобілів, якими здійснювали транспортування психотропів за межі регіону.

Організатора злочинної групи поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому та двом спільникам, а саме 39-річному чоловікові та 38-річній жінці, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вже повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою). Наразі слідчі готують клопотання до суду для обрання підозрюваним запобіжного заходу та встановлюють роль інших учасників злочинної групи для надання їхнім діям правової кваліфікації.

За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області