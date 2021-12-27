Поліція розшукує неповнолітнього мешканця Дніпропетровщини (фото)

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього 17-річного мешканця Дніпропетровській області Іслама Магомедова, який на даний час може перебувати у Харкові.

Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, очі сірі, волосся темне русяве, коротка стрижка.

Був одягнений у синю куртку з білими вставками з сірим капюшоном, сірі штани, жовті кросівки.

Шановні громадяни! Якщо вам відомо місце перебування розшукуваного прохання повідомити інформацію за телефонами: (067)636-93-00, (097) 633-84-08, (067) 785-60-50 або 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області