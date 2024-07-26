На Одещині шахраї під виглядом перевізників агропродукції ошукували підприємців

Підшукуючи клієнтів та створюючи видимість підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням логістичних послуг з доставки вантажу, зловмисники заволоділи товаром аграріїв на мільйони гривень.

Викрили шахрайську схему та припинили протиправну діяльність злочинної групи оперативники управлінь карного розшуку, кримінального аналізу та інших оперативних служб обласної поліції спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції № 2.

Поліцейські встановили, що свої «послуги» фігуранти надавали по всій країні. На вебсайтах та в месенджерах вони підшукували оголошення про вантажні перевезення та зв’язуючись з перевізниками висловлювали зацікавленість в їхніх послугах. Потім просили надіслати копії документів на право зайняття підприємницькою діяльністю, нібито щоб пересвідчитись, що мають справу зі справжніми «гравцями» на ринку перевезень. А коли отримували необхідну документацію, використовували її для створення своїх оголошень про надання транспортно-логістичних послуг, позиціонуючи себе як справжнього перевізника. Аби власники вантажу зателефонували саме їм, вказували в оголошеннях свої телефонні номери.

Для конспірації, фігуранти представлялись вигаданими іменами, змінювали сім-картки мобільних операторів та використовували «підвіси» на власних автомобілях.

Підприємці, яким було необхідно здійснити перевезення власної продукції, телефонували на вказані зловмисниками номери і будучи впевненими, що мають справу зі справжніми перевізниками, домовлялись про послуги. Отримуючи від власників інформацію про кількість вантажу, його місцезнаходження, пункти призначення тощо, порушники зв’язувались зі справжніми перевізниками та замовляли необхідну кількість вантажівок для перевезення, представляючись володільцями агропродукції.

Після того, як завантажені автівки прямували до справжнього пункту призначення, зловмисники повідомляли перевізникам про зміну маршруту та необхідність вивантаження товару на «зручних» для себе складах, які брали в оренду. А після вивантаження та розрахунку з водіями, забирали у них товарно-транспортні накладні.

Наразі доведено, що в такий спосіб правопорушники вивезли зі складів в Черкаській та Херсонській областях одинадцять вантажівок з більше ніж 170 тоннами насіння сої та 160 тоннами ріпаку, загальною вартістю 6,2 млн гривень. Частину агропродукції, одержаної злочинним шляхом, вони встигли продати двом добросовісним покупцям, видавши за власну. Наразі поліцейськими встановлено місцезнаходження всього вантажу.

Провівши комплекс оперативних та слідчо-розшукових заходів, правоохоронці вийшли на слід шахраїв. За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області та управління «КОРД» ГУНП в Кіровоградській області на території Одеської та Кіровоградської областей одночасно проведено більше 20 санкціонованих обшуків. У результаті вилучено низку речових доказів протиправної діяльності зловмисників та затримано двох учасників шахрайської схеми.

Ними виявилися 26-ти та 28-ми річні жителі Кіровоградської області. Молодший з них раніше неодноразово судимий, та відносно нього в суді знаходяться матеріали кримінальних проваджень за грабіж, незаконні заволодіння транспортним засобом, поводження зі зброєю та наркозлочини.

Відносно третього учасника злочинної схеми – 21-річного жителя Одещини, вирішується питання про оголошення його в розшук. До того ж, як було встановлено, молодик також вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – відносно нього в суді вже розглядається справа по обвинуваченню у шахрайстві.

Крім того, під час затримання фігурантів, працівники управління карного розшуку одеської поліції попередили вивезення 11 вантажівок з носінням ріпаку на загальну суму близько 5,8 млн грн, власником якої виявися аграрій з Львівської області. Наразі, слідчими розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на шахрайство та встановлюються всі причетні до злочину особи.

«Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру, в залежності від скоєного, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, та у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб – йдеться про ч. 2 ст. 209 того ж кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також ми будемо встановлювати і інших осіб, причетних до шахрайських оборудок і перевіряти фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів», – розповів начальник Управління карного розшуку одеської поліції Ігор Панченко.

Відділ комунікації поліції Одещини