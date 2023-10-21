В Одесі засуджено двох шахраїв

Більше трьох років проведе за гратами 39-річний містянин, який продавав у мережі неіснуючу портативну колонку. Два роки обмеження волі отримав 44-річний одесит, обвинувачений у заволодінні гаджетами співмістян.

Молодший зловмисник ошукав десятьох громадян. Використовуючи власний мобільний телефон, правопорушник розмістив на одному із популярних вебресурсів оголошення щодо продажу портативної колонки вартістю 1300 гривень, якої насправді не мав. Спілкуючись із покупцями, «продавець» просив у них передоплату у розмірі 500 гривень та відправляв їм реквізити банківської картки для сплати. Коли ж люди висилали зловмиснику кошти, він припиняв відповідати на повідомлення. Своїми протиправними діями правопорушник завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму п’ять тисяч гривень.

Старший за віком правопорушник промишляв у закладах громадського харчування та магазинах, де просив у незнайомців мобільні телефони, нібито подзвонити. Щойно чужий гаджет опинявся в руках у зловмисника, він зникав. У такий спосіб він ошукав чотирьох громадян. Чужі телефони чоловік встиг продати, але правоохоронці розшукали їх та повернули власникам.

Викрили підозрюваних працівники Одеського районного управління поліції № 1 та відділу поліції № 4 ОРУП № 1.

Слідчі територіальних підрозділів поліції провели досудові розслідування, зібрали достатньо доказів протиправних дій фігурантів, на підставі яких висунули їм обвинувачення. Оскільки перший правопорушник раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини, його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно). Інший відповідатиме за злочини, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), зокрема повторно.

Розглянувши матеріали проваджень, дослідивши докази, отримані від правоохоронців, суд визнав обвинувачених винними і призначив їм покарання. Три роки і один місяць ув’язнення одному обвинуваченому і два роки обмеження волі іншому.

Відділ комунікації поліції Одеської області