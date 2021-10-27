«А может быть и не Николай был за рулем»: намек пострадавшим в харьковском ДТП пассажирам «мажора»?
Харьковский-старший допускает, что за рулем мог находиться другой человек.
Отец предполагаемого виновника смертельного ДТП в Харькове — 16-летнего Николая Харьковского — впервые прокомментировал вчерашнюю трагедию.
С Михаилом Харьковским удалось пообщаться журналисту издания Kharkiv Today.
В частности, представителей СМИ он обвинил в попытке заняться черным пиаром и попросил понять его как отца.
«Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из этих людей был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем«, — заявил Харьковский-старший.
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Он добавил, что не оправдывает никого за совершение жуткого преступления, однако задался вопросом, «почему не было выложено хорошего видео и сказали о человеке только плохое».
«Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось», — заявил отец «мажора».
Отвечать на вопрос, кому принадлежит элитный Infiniti, мужчина отвечать не стал. Он также опроверг подачу им и матерью подростка заявления об угоне автомобиля.
«Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем», — добавил он. // УНИАН
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