В Харькове нарушитель на большой скорости протаранил другое авто: один человек погиб, трое пострадали (фото, видео)
В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.
ДТП произошло на проспекте Гагарина. Предварительно погиб один человек, трое граждан получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия.Tweet