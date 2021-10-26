В Харькове нарушитель на большой скорости протаранил другое авто: один человек погиб, трое пострадали (фото, видео)

В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.

ДТП произошло на проспекте Гагарина. Предварительно погиб один человек, трое граждан получили травмы.

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Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия.