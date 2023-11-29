В Одесі затримали чоловіка, який вдарив сусіда ножем у груди та обличчя

Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру у замаху на вбивство. Фігурант раніше судимий за крадіжку, грабіж та умисне вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталася ввечері за місцем проживання правопорушника, в одній із кімнат підвального приміщення на вулиці Канатній, де сусіди проводили час за хмільним застіллям. Посиденьки скінчилися сваркою чоловіків, в ході якої господар ударив гостя ножем у груди та обличчя.

«Швидку» постраждалому викликала учасниця компанії. Лікарі госпіталізували чоловіка зі сліпим проникаючим пораненням кісток лицевого черепа і колото-різаним пораненням грудної клітки та повідомили про подію в поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника того ж вечора та вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке скерували на експертизу.

«Містянин, який лише два роки тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство, затриманий в процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», – розповіла слідча відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Горностаєва.

Одеське районне управління поліції № 1