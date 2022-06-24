директору товариства повідомлено про підозру в незаконному будівництві причалу на березі Дніпра

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні 2021 року директор товариства, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, здійснив роботи з побудови гідротехнічної (причальної) споруди вздовж берегової лінії по вул. Будіндустрії в м. Києві.

Земельна ділянка, на якій збудована гідротехнічна споруда, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до земель водного фонду та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро. Площа самовільно зайнятої земельної ділянки, відповідно до висновку експерта, складає 0,28 га, а її вартість — понад 3 млн гривень.

Наразі за клопотанням прокурора на земельну ділянку накладено арешт із забороною користування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Крім того, окружною прокуратурою до Господарського суду м. Києва скеровано позовну заяву в інтересах Київської міської ради про скасування державної реєстрації права власності, скасування запису у поземельній книзі та повернення земельної ділянки водного фонду столичній громаді.

Київська міська прокуратура