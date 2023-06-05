В Одесі затримали учасників угруповання, які діяли під «дахом» «вора в законі»

Залякуванням і погрозами фігуранти заволоділи родинним бізнесом потерпілих. Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Як встановили поліцейські, організував діяльність угруповання довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський». Аби заволодіти бізнесом громадян, він залучив кілька його учасників – вихідців із іншої країни. Упродовж певного часу фігуранти «навідувалися» до кожного члена родини з погрозами та вимаганням різних сум за «спокій». Надалі перейшли до більш радикальних дій – відібрали автомобіль одного з потерпілих. Коли й це не подіяло, погрожуючи зброєю, побили та забрали 4000 доларів США «відступних».

Під тиском потерпілі ввели до бізнесу підконтрольну криміналітету особу, а згодом втратили над ним контроль. В ході слідчо-розшукових заходів оперативникам управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективам слідчого управління обласної поліції вдалося встановити не лише учасників угруповання, але і замовників. Відтак правоохоронці провели заходи для затримання фігурантів.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох учасників угруповання. Їм та організатору, залежно від участі у злочинній діяльності, повідомлено підозру за ч. 1 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури затриманим особам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі проводиться ряд процесуальних заходів та експертних досліджень, за результатами яких буде надана додаткова кваліфікація діям підозрюваних та інших осіб, задіяних у протиправній діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України