В Одесі зловмисник за кілька годин пограбував на вулицях п’ять жінок

Чоловік вистежував громадянок поважного віку, на яких були золоті ланцюжки, ходив за ними слідом і в зручний момент зривав з них коштовні прикраси.

У такий спосіб протягом кількох годин правопорушник пограбував п’ятьох містянок.

Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника на вулиці Великій Арнаутській, коли він шукав чергову жертву серед перехожих. Чоловік зізнався, що того дня приїхав до обласного центру з Великодолинська на відпочинок, зайшов у кафе, де за чаркою згадав про давно омріяний браслет і пішов добувати на нього золото.

Правоохоронці вилучили все майно потерпілих у фігуранта і оголосили йому підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабежі, вчинені в умовах воєнного стану, правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1