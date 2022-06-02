В Одесі зловмисник застосував гранату під час затримання: постраждали троє правоохоронців

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі.

В Одесі деякі мешканці міста сьогодні чули вибух. Виявилося, що невідомий чоловік застосував гранату, коли його затримувала поліція. Постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі міста, біля супермаркету «Сільпо». За попередніми даними, під час затримання підозрюваний застосував гранату, в результаті чого постраждали троє правоохоронців.

На місці події зібралося багато місцевих жителів, які почули звук вибуху. Кого затримували поліцейські та інші подробиці події поки невідомі. // УНІАН