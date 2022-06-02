В Одесі зловмисник застосував гранату під час затримання: постраждали троє правоохоронців

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Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі.

В Одесі деякі мешканці міста сьогодні чули вибух. Виявилося, що невідомий чоловік застосував гранату, коли його затримувала поліція. Постраждали троє правоохоронців.

На місці події зібралося багато місцевих жителів, які почули звук вибуху / фото УНІАН

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі міста, біля супермаркету «Сільпо». За попередніми даними, під час затримання підозрюваний застосував гранату, в результаті чого постраждали троє правоохоронців.

На місці події зібралося багато місцевих жителів, які почули звук вибуху. Кого затримували поліцейські та інші подробиці події поки невідомі. // УНІАН

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