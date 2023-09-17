Житель Житомирщини збирався глушити рибу бойовою гранатою

15 вересня у Романівській громаді місцевий житель збирався рибалити так званим «глушінням боєприпасам». Про свій намір похизувався перед перехожим. Небайдужий чоловік одразу ж звернувся до поліції.

Правоохоронці відділу поліції №5 (м. Чуднів) Житомирського райуправління миттєво відреагували на повідомлення. Під час поверхневого огляду в кишені у 39-річного чоловіка виявили гранату РГД-5 із запалом.

Слідчі разом з працівниками вибухотехнічної служби вилучили небезпечний предмет. У подальшому він буде скерований на експертизу.

Поліцейські встановлюють походження боєприпасу у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Законодавством за вчинення подібних злочинів передбачено покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Одночасно нагадуємо, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Зауважте, що подібні предмети призначені для ведення бойових дій та у руках сторонніх можуть призвести до трагічних наслідків. Тож зберігаючи вдома зброю та боєприпаси, ви наражаєте на небезпеку близьких.

Відділ комунікації поліції Житомирської області