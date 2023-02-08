Житель Шепетівщини переїхав людину трактором та кинув помирати

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Шепетівщини за фактами порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого загинула людина, та у залишенні в небезпеці ( ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 135 КК України).

Встановлено, що у травні 2018 року поблизу с. Велика Шкарівка чоловік під час виконання сільськогосподарських робіт, керуючи трактором, не переконався у відсутності сторонніх осіб на полі та здійснив наїзд на людину.

Після скоєного підозрюваний, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця події.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури