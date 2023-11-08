Поліцейські затримали хуліганів, які застосували фізичну силу, зброю та сльозогінний газ в центрі Одеси

Унаслідок протиправних дій постраждали троє людей. Фігурантам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що ввечері на перехресті вулиці Дерибасівської та провулка Віце-Адмірала Жукова компанія нетверезих молодиків спровокувала словесну перепалку з незнайомцями. Згодом до компанії приєднались їх двоє знайомих, один з яких спочатку почав погрожувати опонентам застосуванням зброї, а згодом таки здійснив, попередньо з пневматичного пістолета, три постріли в їх бік, а потім ще і розпилив сльозогінний газ.

В момент конфлікту другий правопорушник також застосував газовий балончик, а третій – вдарив одного з потерпілих ногою. Від дій зловмисників зазнала ушкоджень і перехожа, яка намагалась зафіксувати подію на відео та отримала «порцію» газу.

Після цього правопорушники почали тікати, двоє з них були затриманні поліцейськими, які перебували на патрулюванні та знаходились неподалік.

Постраждалі звернулися по медичну допомогу: усім трьом діагностували посттравматичний кон’юнктивіт, одному хлопцю – забої м’яких тканин колінного суглоба, а другому – садна правого передпліччя та грудної клітки.

«Під час огляду місця події слідчі вилучили пістолет, схожий на пневматичний, з магазином до нього та газовий балончик, які будуть скеровані на експертизи. За хуліганство із застосуванням предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, вчиненому групою осіб, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Наразі слідчі клопочуть про обрання їм в суді запобіжного заходу. Поліцейські вживають заходи для встановлення та затримання третього правопорушника. Слідство триває», – розповів слідчий відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ілля Косяк.

Одеське районне управління поліції № 1