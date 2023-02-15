Громадянин Китаю пропонував прикордоннику ₴5000 за прискорення в’їзду в Україну

Днями у пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою, прибула група іноземців з метою в’їзду в Україну.

Під час паспортного контролю один із пасажирів, громадянин Китаю, вирішив не гаяти часу та запропонував прикордоннику грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, аби пришвидшити перетинання державного кордону. На таку протиправну пропозицію прикордонники не погодились та повідомили про даний факт до Національної поліції.

Тепер 50-річному іноземцю загрожує кримінальна відповідальність за ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Державна прикордонна служба України