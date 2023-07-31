Судитимуть чоловіка, який облаштував на Київщині потужну нарколабораторію з виготовлення метадону

Фігуранта раніше затримували за вчинення аналогічного кримінального правопорушення на території іншої області, проте він вийшов під заставу, переїхав у Бориспіль і продовжив незаконну діяльність. Він орендував будинок, де облаштував високотехнологічну лабораторію з виготовлення метадону. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили наркотиків на понад 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо: у березні цього року незаконну діяльність 42-річного зловмисника викрили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Зловмисник орендував будинок на Київщині. Там він створив нарколабораторію із сучасним обладнанням і спеціальним промисловим хімічним реактором. Потужності такої лабораторії дозволяли фігуранту виготовляти близько 200 кілограмів метадону щомісяця. Готовий продукт він збував лише гуртовими партіями, одночасно налагоджуючи міжнародні зв’язки для подальшого збуту на території країн Європейського союзу.

Тоді правоохоронці затримали «хіміка» під час виготовлення чергової партії наркотику, а під час санкціонованого обшуку у нарколабораторії поліцейські вилучили 50 літрів метадону на завершальному етапі синтезу, лабораторне обладнання та прекурсори. Орієнтовна вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку становила близько 30 мільйонів гривень.

Зловмисника затримали, слідчі повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою;

ч. 2 ст. 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

ч. 2 ст. 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для розгляду по суті.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України