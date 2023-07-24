В Одесі зловмисник вчинив стрілянину та поранив двох громадян
Сьогодні вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Макаренка. Патрульні негайно вирушили на місце виклику.
На місці події інспектори Андрій Буряк та Погорєлов Віталій виявили двох громадян з вогнепальними пораненнями. Поліцейські викликали швидку допомогу, яка прибула за кілька хвилин.
З’ясувавши прикмети порушника та його можливе місце перебування, охоронці порядку одразу розпочали пошукові заходи. Невдовзі патрульні виявили й затримали чоловіка, схожого за описом, якого надалі впізнали й травмовані. Також інспектори знайшли пістолет, набої до нього та відстріляні гільзи.
Поранених громадян ушпиталили.
Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчих, які надалі займатимуться справою.
Патрульна поліція Одеської областіTweet