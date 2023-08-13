В Одесі зловмисник вдарив перехожого ножем

Правоохоронці затримали правопорушника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Про подію, що сталася ввечері біля одного з торговельних павільйонів на вулиці Капітана Кузнецова, правоохоронцям повідомили очевидці. Постраждалого віком 38-ми років звідти госпіталізували з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Поліцейські встановили, що одесит звернувся до перехожого з проханням дати йому закурити, і на цьому ґрунті між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки незнайомець завдав містянину один удар ножем у живіт і втік.

Впродовж доби оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління № 1 встановили особу та місцезнаходження правопорушника. Ним виявився 41-річний житель Одеси. Його затримали за місцем мешкання, там же вилучили і ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу. Зловмисник у скоєному зізнався, але причину свого вчинку пояснити не зміг.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

ГУ Національної поліції в Одеській області