В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дівчинки, є підозрюваний

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події.

Вчора, 18 червня, в Одесі семирічна Соломія Тарасюк вийшла з дому і зникла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Сьогодні о 15:27 з’явилось повідомлення, що місцезнаходження дівчини встановлено.

«На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою», – зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо події, правоохоронці просять повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 048-779-49-68 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині вже третій день тривають масштабні пошуки шестирічного хлопчика, який напередодні ввечері зник у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.

Станом на 06:00 19 червня 2025 року обстежено близько 850 гектарів місцевості, з яких 780 гектарів становить лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 гектарів території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площею 4805 м².