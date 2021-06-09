У Запоріжжі за фактом нападу на поліцейського слідчі відкрили кримінальне провадження

Зловмисника, який завдав тілесні ушкодження працівнику поліції, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

8 червня близько 14 години до відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з будинків на вулиці Рубана, дільничний офіцер поліції під час виконання службових обов’язків отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка.

За вказаною адресою відразу виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції, оперативники, а також керівництво територіального підрозділу поліції. Встановлено, що двоє дільничних офіцерів під час несення служби на території району, помітили на вулиці Рубана чоловіка, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Як пізніше з’ясувалося, він мав при собі згорток з речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Під час бесіди з правопорушником до правоохоронців підійшло двоє агресивно налаштованих чоловіків, вони виражалися нецензурною лайкою, на зауваження поліцейських не реагували. Натомість, один з них дістав предмет схожий на пістолет та здійснив декілька пострілів у повітря, в цей час чоловік, у якого поліцейські виявили наркотики, наніс декілька ударів дільничному офіцеру поліції, після чого невідомі втекли.

В ході переслідування, одного зі зловмисників вдалося затримати відразу. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1994 року народження.

Ще двох фігурантів, працівники поліції затримали протягом декількох годин. У одного з чоловіків правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет.

Наразі діям правопорушників надається правова кваліфікація.

За фактом нападу на поліцейського слідчим, за процесуального керівництва окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

26-річний зловмисник, який наніс поліцейському тілесні ушкодження затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо: на Запоріжжі чоловік постраждав від вибуху гранати, якою погрожував роботодавцеві — поліція відкрила два кримінальні провадження.

Відділ комунікації поліції Запорізької області