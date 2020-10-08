В одеських офісах ОП за Ж проходять обшуки

В НАБУ кажуть, що справа пов’язана зі збитками судноплавної держкомпанії

В Одесі в офісах політсили «Опозиційна платформа – За життя» проходять обшуки. В НАБУ кажуть, що справа пов’язана зі збитками судноплавної держкомпанії. Про це повідомляє місцеве видання «Думская» з посиланням на нардепа партії Тетяну Плачкову.

Обшуки, зокрема, проходять у приймальні кандидата в мери Одеси від ОПзЖ, ексглави ОДА часів Януковича Миколи Скорика. Слідчі дії проводять детективи НАБУ. Судячи з фотографій, опублікованих очевидцями, на місці присутні також представники СБУ.

У НАБУ повідомляють, що обшуки проводять спільно із САП за місцем проживання фізосіб і в офісах кількох компанії. За даними правоохоронців, обшуки відбуваються в межах розслідування зловживань щодо держпідприємства «Українське Дунайське пароплавство», якому завдали збитків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо: за I півріччя 2020-го «Українське Дунайське пароплавство» отримало 34,6 млн грн чистого прибутку. За перше півріччя минулого року компанія заробила у 4 рази менше – 8,4 млн грн, у 2018-му – 0,5 млн грн, а у 2017-му взагалі вийшла в мінус. // mind.ua