В одеській лікарні брали гроші за «безкоштовні» операції на серці

СБУ викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вартість «послуг» учасників корупційної схеми становила до 500 тис. грн.

За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідуючий відділення медустанови. Організатор схеми залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Встановлено, що розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тис. від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

У межах кримінального провадження за ч. 3ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та блокування корупційної схеми проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ