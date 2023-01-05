В Одеському районі молодика викрили в шахрайстві з купівлею телефонів

Схема полягала в тому, що зловмисник приходив на пошту по посилку з гаджетом, замовленим в Інтернеті на умові післяплати, і під час огляду оригінального товару замінював його на муляж. Провернувши аферу, «покупець» повідомляв оператору, що отримана посилка не відповідає замовленню, тому оплачувати та забирати її він не буде.

Правопорушника викрили «на гарячому», коли він прийшов у поштове відділення в селі Усатове по Iphone вартістю 32499 гривень і став підміняти його на ідентичну, але несправжню модель телефону.

Зловмисник – 20-річний мешканець Нерубайської ОТГ. В ході слідства поліцейські встановили, що кількома тижнями раніше він в аналогічний спосіб у тому ж поштовому відділенні привласнив Iphone вартістю 22360 гривень. Також правоохоронці встановили, що молодик діяв зі спільниками, які підшукували в Інтернеті товар і робили замовлення.

Один телефон вже повернули власнику, місцезнаходження іншого поліцейські ще встановлюють.

«На підставі зібраних доказів слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України) та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 ККУ)», – зазначив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Олег Шпитко.

Відповідно до чинного законодавства, правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 – 68000 гривень) або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до даної оборудки.

Одеське районне управління поліції № 2