В Одеському районі водій збив на смерть велосипедиста

Автопригода сталася вчора, 30 червня, близько 16-ї години на одній із вулиць села Троїцьке.

Поліцейські попередньо встановили, що 25-річний водій легкового автомобіля ВАЗ перевищив швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з 65-річним велосипедистом.

Від отриманих травм керманич двоколісника загинув.

Водія легковика перевірили на стан спʼяніння, результат показав, що допустима норма алкоголю в його організмі перевищує майже в чотири рази.

Нині на місці події працює група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не сідати за кермо у стані сп’яніння і не наражати на небезпеку себе та оточення.

Одеське районне управління поліції № 2.