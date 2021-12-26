В Одессе 26-летний мужчина зарезал свою мачеху
Труп обнаружил муж потерпевшей.
В Одессе полиция задержала 26-летнего мужчину, который зарезал свою мачеху.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Убийство совершено ночью на улице Анны Ахматовой (Киевский район города), в доме, в котором проживала семья.
Как отмечается, 49-летнюю убитую обнаружил ее муж и сообщил об этом в полицию.
Установлено, что во время семейной ссоры женщину убил 26-летний пасынок – дважды ударил в шею кухонным ножом.
Через несколько часов оперативники задержали злоумышленника в доме его матери в Малиновском районе города. Свою причастность к убийству он не отрицает.
Его действия следователи квалифицировали как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) и до избрания меры пресечения задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.
Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. // УНИАНTweet