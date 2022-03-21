В Одессе арестовали журналиста-сепаратиста

19 марта был задержан сотрудниками СБУ редактор издания «Таймер» в Одессе Юрий Ткачев, который имеет стойкую репутацию сепаратиста.

В субботу 19 марта стало известно о задержании сотрудниками СБУ одесского журналиста Юрия Ткачева, который длительное время был редактором интернет-издания «Таймер», известного своей пророссийской политической позицией.

До 2014 года это издание работало в интересах бывшего одесского нардепа Игоря Маркова, который являлся лидером сепаратистской партии «Родина», затем оказался в СИЗО еще при власти президента Януковича, а в 2014 году уехал в россию. Также в россии оказались и другие члены партии «Родина», а один из них, бывший депутатом Одесского облсовета, оказался боевиком так называемой «ДНР». Все это время на сайте «Таймер» боевиков-сепаратистов называли «ополченцами» и системно освещали деятельность террористических организаций «ЛДНР».

21 марта в Одесской военной администрации стали известны подробности задержания Юрия Ткачева. При нем было обнаружено оружие. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде 1 месяца пребывания в СИЗО с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона гривен.

В то же время остаются на свободе некоторые другие одесские журналисты, которые так или иначе высказывались в поддержку сепаратистов в 2014-2022 гг. Так, бывший личный фотограф главы Одесской ОГА в 2010-2013 гг. Эдуарда Матвийчука Александр Лесик вплоть до начала военных действий находился в Одессе и открыто публиковал антиукраинские посты в социальных сетях, в настоящее время он в розыске. Еще один журналист, который в апреле 2015 г. организовывал и должен был провести несколько круглых столов на тему «порто-франко» в интересах отделения Одессы от Украины за средства таких пророссийских политиков как Николай Скорик, Сергей Кивалов и других, Сергей Дибров, в настоящее время работает в одесском издании «Думская». // Dozor.UA