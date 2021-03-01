В Одессе иностранца-отравителя будут судить за убийство и ограбление

Следствие направило в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего иностранца, которого подозревают в разбое и умышленном убийстве (п.6 ч.2 ст.116 и ч.4 ст.187 УК Украины).

В прокуратуре сообщили, что 3 декабря прошлого года фигурант пришел в гости к знакомой, где отдыхал вместе с ее друзьями. Мужчина заранее спланировал ограбление компании, поэтому принес препарат «Азалептин», который подмешал в алкогольные напитки.

Когда пострадавшие начали терять сознание, злоумышленник завладел их мобильными телефонами, деньгами, банковскими картами и золотыми украшениями. В результате отравления нейролептиком один из пострадавших умер, не приходя в сознание. Еще двух успели откачать медики скорой помощи. // Голос