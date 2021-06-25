В Одессе из суда сбежал подозреваемый (фото)

В Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Полиция объявила о розыске.

Об этом сообщает полиция в Одесской области.

Зовут сбежавшего Руслан Миколенко. Он 1985 года рождения. Мужчину подозревают в совершении имущественного преступления.

«Мужчина, 1985 г.р., который подозревается в совершении имущественного преступления, бежал сегодня в суде из-под конвоя», — говорится в сообщении.

Рост подозреваемого — 180-185 см, он плотного телосложения. Волосы темные, глаза карие.

«Для задержания правонарушителя в действие введена полицейская операция «Сирена», — сообщают полицейские.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в отдел полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 по телефону (048) 722 45 42 или по специальной линии «102». // РБК-Украина