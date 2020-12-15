В Одессе мужчина избил и изнасиловал 19-летнюю родственницу
Его арестовали без права внесения залога.
В Одессе арестовали 27-летнего злоумышленника по подозрению в изнасиловании собственной родственницы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел в торговом павильоне, который принадлежит мужчине. Туда пришла 19-летняя потерпевшая, чтобы приобрести ноутбук. Подобрав ей технику, злоумышленник угостил девушку кофе и предложил вступить в интимные отношения, на что получил отказ. В ответ он сломал потерпевшей нос, силой удовлетворил свои сексуальные потребности и, после чего бежал в другой регион.
«Принятыми мерами полицейские установили место нахождения злоумышленника и задержали. Поскольку выводы проведенных экспертиз прямо указывают на причастность фигуранта к совершению противоправных действий, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Злоумышленника арестовали без права на залог, ему грозит до пяти лет лишения свободы. // УНИАНTweet