В Одессе мужчина избил и изнасиловал 19-летнюю родственницу

Его арестовали без права внесения залога.

В Одессе арестовали 27-летнего злоумышленника по подозрению в изнасиловании собственной родственницы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в торговом павильоне, который принадлежит мужчине. Туда пришла 19-летняя потерпевшая, чтобы приобрести ноутбук. Подобрав ей технику, злоумышленник угостил девушку кофе и предложил вступить в интимные отношения, на что получил отказ. В ответ он сломал потерпевшей нос, силой удовлетворил свои сексуальные потребности и, после чего бежал в другой регион.

«Принятыми мерами полицейские установили место нахождения злоумышленника и задержали. Поскольку выводы проведенных экспертиз прямо указывают на причастность фигуранта к совершению противоправных действий, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Злоумышленника арестовали без права на залог, ему грозит до пяти лет лишения свободы. // УНИАН