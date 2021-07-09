В Одессе ОПГ вымогателей с участием спецназовца охотилась на геев

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Соучастники находили геев на сайте знакомств, а затем заманивали на встречу и шантажировали их.

Представлялись полицейскими и грозились «закрыть»

Как выяснилось во время досудебного расследования, ОПГ действовала в Одессе с января 2021 года. Банда нашла своеобразную «нишу»: специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях. По сути – в Одессе на геев устроили настоящую охоту.

Схема преступной деятельности была простой. Один из членов банды заводил разговор с потенциальной жертвой на сайте знакомств под видом мальчика-гея и раскручивал на встречу в заранее арендованных помещениях (минимум одна из них состоялась в одесском отеле «Дом Павловых»).

В номер врывались соучастники и представлялись работниками полиции. А затем, вместе с действующим полицейским, обвиняли свою жертву якобы в развращении несовершеннолетнего.

Затем говорили, что задерживают его и что можно «решить вопрос». За «непривлечение к уголовной ответственности» брали от 50 до 100 тысяч гривен в долларовом эквиваленте.

При этом члены преступной группы использовали символику Национальной полиции, а также реальные права и жетон полицейского – дабы их жертвы не сомневались, что их «кошмарят» именно правоохранители.

В группировку входили известный спортсмен и бармен

Как рассказала в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, по указанной схеме соучастники в течение февраля 2021 года завладели средствами и материальными ценностями трех пострадавших.

«Организатором, лидером группы был 27-летний одессит. Он взял на себя функции общего руководства и координации действий соучастников, поиска «клиентов», а также распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Во всех «операциях» участвовал лично», – сообщила Коваленко.

Также она рассказала об исполнителях, среди которых был и спецназовец из полиции Киевской области.

«Роль 37-летнего жителя Одесской области заключалась в активных действиях. Он принимал непосредственное участие в совершении преступлений, вымогал деньги. А для обеспечения видимости «следственных действий сотрудниками Национальной полиции Украины» использовал свое служебное удостоверение работника полиции», – объяснили в прокуратуре.

Остальные трое исполнителей – это 34-летний гражданин иностранного государства, 27-летний и 46-летний одесситы. Они оказывали психологическое давление на пострадавших, вымогали средства, проводили видеофиксацию якобы следственных действий полиции и др.