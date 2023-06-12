Взято під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві мешканця Первомайська

За доводами прокурора Первомайської окружної прокуратури судом 47-річному мешканцю м. Первомайськ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за підозрою в умисному вбивстві знайомого ( ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 6 червня 2023 року між підозрюваним та 46-річним потерпілим на березі р. Синюха Первомайського району під час розпиття спиртних напоїв відбувся конфлікт.

У ході конфлікту зловмисник схопив пусту пляшку від шампанського та усвідомлюючи, що об’єктом його злочинного посягання є життя людини, наніс потерпілому серію ударів пустою пляшкою та ногами по тулубу та голові, спричинивши тим самим тілесні ушкодження у вигляді травматичного субарахноїдального крововиливу, перелому кісток черепу, розриву печінки. Одержані тілесні ушкодження виявились несумісними з життям та чоловік помер на місці.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура