Кирпич по цене iPhone: как обманывают при продаже товаров «наложенным платежом»

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Украинские мошенники придумывают новые и новые схемы. Так, появился очередной «развод», связанный с отправкой товара наложенным платежом через «Новую Почту».

Жертва заказала Apple IPhone 12 pro max в одном из Телеграм-каналов по сниженной цене. Товар мошенники отправили через «Новую Почту» наложенным платежом. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на слова жертвы аферы Марии.

Кирпич по цене iPhone: как обманывают мошенники в Днепре при продаже товаров "наложенным платежом"

Девушка пришла на почту, чтобы получить свой товар. Информацию о нем продавцы заранее указали в описании посылки. В почтовом отделении жертве дали открыть лишь почтовую картонную коробку. В ней лежал запечатанный «телефон» в заводской упаковке. Однако, вскрыть эту упаковку и проверить заказ до оплаты сотрудники не разрешили.

«После оплаты мы забираем товар, отходим в зону распечатывания. И долго пытаемся открыть упаковку желаемого телефона. Коробку смогли открыть только способом «порвать», потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками», — рассказала Мария.

Когда жертва пришла на почту с полицейским, ей рассказали, что сотрудники «Новой Почты» не проверяют товары перед отправкой. Соответственно, в подлинности смартфона, им удостовериться также не удалось.

Если вы попали на мошенников, сразу обращайтесь в полицию. Но для начала, чтобы минимизировать риски стать жертвой афериста, приобретайте товары в проверенных магазинах. Особенно если речь идет о продаже дорогостоящих вещей, которые часто подделывают.

Если вам предлагают купить товар по цене значительно ниже рыночной, задумайтесь: а не обман ли это. Так как мошенники нередко пытаются заинтересовать жертву с помощью заниженного прайса. Лучше все же заплатить полную цену и получить оригинальный девайс с гарантией, чем заказать дешевле и получить «кота в мешке».

Некоторые покупатели всегда обращают внимание на отзывы: если они положительные, то значит «можно смело брать». Помните, что отзывы в 2021 году подделать очень просто. Поэтому это не самый главный критерий при покупке товара. Далеко не всегда положительные отзывы являются показателем добросовестности продавца.

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