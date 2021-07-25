Кирпич по цене iPhone: как обманывают при продаже товаров «наложенным платежом»

Украинские мошенники придумывают новые и новые схемы. Так, появился очередной «развод», связанный с отправкой товара наложенным платежом через «Новую Почту».

Жертва заказала Apple IPhone 12 pro max в одном из Телеграм-каналов по сниженной цене. Товар мошенники отправили через «Новую Почту» наложенным платежом. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на слова жертвы аферы Марии.

Девушка пришла на почту, чтобы получить свой товар. Информацию о нем продавцы заранее указали в описании посылки. В почтовом отделении жертве дали открыть лишь почтовую картонную коробку. В ней лежал запечатанный «телефон» в заводской упаковке. Однако, вскрыть эту упаковку и проверить заказ до оплаты сотрудники не разрешили.

«После оплаты мы забираем товар, отходим в зону распечатывания. И долго пытаемся открыть упаковку желаемого телефона. Коробку смогли открыть только способом «порвать», потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками», — рассказала Мария.

Когда жертва пришла на почту с полицейским, ей рассказали, что сотрудники «Новой Почты» не проверяют товары перед отправкой. Соответственно, в подлинности смартфона, им удостовериться также не удалось.

Если вы попали на мошенников, сразу обращайтесь в полицию. Но для начала, чтобы минимизировать риски стать жертвой афериста, приобретайте товары в проверенных магазинах. Особенно если речь идет о продаже дорогостоящих вещей, которые часто подделывают.

Если вам предлагают купить товар по цене значительно ниже рыночной, задумайтесь: а не обман ли это. Так как мошенники нередко пытаются заинтересовать жертву с помощью заниженного прайса. Лучше все же заплатить полную цену и получить оригинальный девайс с гарантией, чем заказать дешевле и получить «кота в мешке».

Некоторые покупатели всегда обращают внимание на отзывы: если они положительные, то значит «можно смело брать». Помните, что отзывы в 2021 году подделать очень просто. Поэтому это не самый главный критерий при покупке товара. Далеко не всегда положительные отзывы являются показателем добросовестности продавца.