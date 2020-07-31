В Одессе полиция задержала молодчиков, которые ради денег на развлечения ограбили жительниц Николаевщины

Двое жителей Ивано–Франковска ограбили соседок на отдыхе.

Об этом сообщает пресс-цент полиции в Одесской области.

Сняв одну из комнат в частном доме в районе Большого Фонтана, ребята быстро потратили все деньги и не придумали ничего лучше, чем отобрать средства у своих соседок, которые поселились этажом ниже. Молодые проникли в комнату женщин, 1967 и 1977 рождения, воспользовавшись тем, что двери были не закрыты. Пригрозив женщинам ножом, завладели четырьмя тысячами гривен.

По горячим следам злоумышленников задержал патруль батальона полиции особого назначения. Потратив полученные преступным путем деньги на алкоголь, они сразу побежали к железнодорожному вокзалу.

«Молодых доставили в Киевский отдела полиции, где следователи квалифицировали их действия часть 3 статья 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты в изоляторе временного содержания ждут меру пресечения. Согласно действующему законодательству им грозит лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», — рассказал начальник территориального отдела полиции Вячеслав Барба. // Преступности.НЕТ