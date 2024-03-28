Взято під варту ужгородця, який побив до смерті співмешканця матері

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури в суді довів необхідність тримання під вартою 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті людини до смерті (ч. 2 ст. 121 КК України). Він перебуватиме під арештом без права на заставу.

У ході розслідування здобуто докази причетності ужгородця до смерті співмешканця його матері. Було встановлено, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої, коли між ними зав’язався конфлікт.

Нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові, а коли той впав – наніс ще удари ногами в груди. Від одержаних травм і переломів чоловік помер на місці інциденту.

Кримінальне провадження розслідує Ужгородське районне управління поліції. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому може загрожувати ув’язнення строком до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури