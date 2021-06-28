В Одессе полиция задержала подозреваемого в краже, который ранее сбежал из-под конвоя

В Одессе вор сбежал из Приморского райсуда, где ему избирали меру пресечения — полиция смогла повторно его задержать.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Сначала вора задержали в одном из офисных помещений, куда он проник и пытался похитить компьютерную технику. А 26 июня во время избрания меры пресечения в Приморском районном суде он скрылся.

Для задержания подозреваемого полиция ввела в действие специальную операцию «Сирена», и через несколько часов местонахождение мужчины установили. Он скрывался в одной из квартир, принадлежащей его знакомым. // Преступности.НЕТ