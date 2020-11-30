В Одессе прокурор требовал $25 тыс. за непривлечение гражданина к ответственности

В Одессе предстанет перед судом прокурор, который требовал 25 тысяч долларов от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

«Установлено, что прокурор при пособничестве своего знакомого получил 25 тыс. долларов США за непривлечение гражданина к уголовной ответственности, а также изменение квалификации в производстве относительно другого лица и последующего освобождения его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении прокурора одной из местных прокуратур г. Одессы и пособника по факту получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

«Досудебное расследование осуществлялось следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований. Поддержание публичного обвинения в уголовном производстве будет обеспечиваться прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора», — отметили в прокуратуре.